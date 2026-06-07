Brasile, niente da fare per Wesley: Ancelotti convoca Ederson

07 Giu 2026 - 18:56
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Svanisce il sogno Mondiale per Wesley. L'esterno della Roma, infortunatosi nell'amichevole con l'Egitto, non farà parte della nazionale del Brasile. Wesley è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione all'adduttore della coscia sinistra, un infortunio che non gli permetterà di recuperare in tempo per il torneo. La Federcalcio verdeoro ha quindi annunciato l'esclusione di Wesley dalla squadra di Carlo Ancelotti, al suo posto è scato convocato il centrocampista dell'Atalanta Ederson.

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