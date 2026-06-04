Europei Under 17: l’Italia batte la Spagna ai rigori e vola in finale

L’Italia Under-17 è in finale agli Europei di categoria, Spagna ko ai calci di rigore dopo novanta minuti molto intensi. La sfida è subito accesa in avvio, poi poco prima della mezz’ora gli spagnoli hanno subito una grande chance: calcio di rigore che però viene sbagliato da Mitogo al 29’. Poco prima dell’intervallo viene fischiato un altro penalty, questa volta per gli azzurri. Dal dischetto Croci non sbaglia, siglando l’1-0 al 42’. Il nervosismo sale anche nel corso della ripresa, con i cartellini gialli che fioccano da una parte e dall’altra. Gli iberici spingono forte alla ricerca del pareggio, che arriva al 77’ con Urrestarazu (entrato in campo da soli due minuti). Al triplice fischio finale il risultato è in parità, sull’1-1, e si va direttamente ai calci di rigore. Come nel corso dei tempi regolamentari anche in questo caso i penalty favoriscono i ragazzi allenati da Daniele Franceschini: Corigliano, Casagrande, Dattilo e Rocca trasformano i loro tiri dagli undici metri, per gli spagnoli decisivi gli errori di Mencia e Alves. L’Italia vola in finale, ad attenderla il Belgio, vittorioso per 2-1 nell’altra semifinale contro la Francia.