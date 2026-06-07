Francia, Dembélé onora Deschamps: "Sappiamo che andrà via, vogliamo finire in bellezza con lui"

Ousmane Dembélé, Pallone d'oro 2025 e bicampione d'Europa con il Psg, ha dedicato parole al miele a Didier Deschamps: "Sappiamo che è l'ultima competizione con la Francia per Deschamps. È un allenatore di alto livello e ha ottenuto risultati di alto livello con la Francia. Siamo felici di lavorare con lui e abbiamo già giocato il Mondiale sotto la sua direzione. Siamo concentrati, il suo addio non impatterà su questo, vogliamo tornare in finale e concludere bene l'esperienza con lui. Lui ha introdotto tutti noi all'interno della nazionale francese, ci ha dato fiducia, ci motiva o si congratula sempre prima e dopo i match. È stato molto importante per me e la mia carriera, dobbiamo fare il meglio perché se lo merita."