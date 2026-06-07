Elezioni Real, Florentino Perez nettamente avanti nei sondaggi. Alle 23 la proclamazione

07 Giu 2026 - 19:12
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Florentino Perez © Getty Images

Florentino Perez © Getty Images

A Madrid, presso il centro sportivo di Valdebebas, è il giorno del voto per eleggere il nuovo presidente del Real Madrid. Florentino Pérez, presidente più vincente della storia del club, accoglie la sfida del giovane Enrique Riquelme. A meno di due ore dalla chiusura delle votazioni, continua ad aumentare l'affluenza: secondo i dati ufficiali pubblicati dal club alle ore 17:00, ha già votato il 31,37% degli aventi diritto, una percentuale nettamente superiore rispetto alle precedenti consultazioni del 2004, quando si registrò un'affluenza del 24,7%, e del 2006, ferma al 16,8%. 

Parallelamente continuano a circolare i sondaggi realizzati dai media spagnoli. L'ultima rilevazione pubblicata da Marca alle ore 18:00 assegna un netto vantaggio a Florentino Pérez, accreditato del 65,59% delle preferenze contro il 34,41% attribuito a Enrique Riquelme. Secondo il programma previsto dal club, intorno alle 23:00 cui verrà proclamato ufficialmente il nuovo presidente del Real Madrid.

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