Elezioni Real, Florentino Perez nettamente avanti nei sondaggi. Alle 23 la proclamazione

A Madrid, presso il centro sportivo di Valdebebas, è il giorno del voto per eleggere il nuovo presidente del Real Madrid. Florentino Pérez, presidente più vincente della storia del club, accoglie la sfida del giovane Enrique Riquelme. A meno di due ore dalla chiusura delle votazioni, continua ad aumentare l'affluenza: secondo i dati ufficiali pubblicati dal club alle ore 17:00, ha già votato il 31,37% degli aventi diritto, una percentuale nettamente superiore rispetto alle precedenti consultazioni del 2004, quando si registrò un'affluenza del 24,7%, e del 2006, ferma al 16,8%.