Guardiola chiude la porta all'Italia? "Io ct? Ora voglio fermarmi, poi vediamo..."

Pep Guardiola sembra chiudere la porta all'Italia e in realtà a ogni altra nazionale, almeno nell'immediato. Forse vuole solo riposarsi, forse deve capire quale futuro lo aspetta. Da Manresa, nelle vicinanze di Barcellona, dove gli è stato intitolato un campo da gioco, l'ex allenatore del Manchester City ha parlato alla stampa spagnola anche sul suo futuro.
Guardiola sembra avere le idee chiare: "Io allenatore di una nazionale? Ora voglio fermarmi per un po' e vedere cosa fare. Non lo so nemmeno io". Una settimana fa, anche il ministro dello sport Andrea Abodi aveva aperto alla possibilità di vedere Pep sulla panchina azzurra: "Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni. Ma un allenatore da solo non fa una Nazionale, bisogna associare un progetto di alto livello di rilancio del calcio italiano".
Poi la battuta dell'allenatore: "Tornerò a studiare alla La Salle, dove ho studiato da bambino, e diventerò insegnante". Pep ha infine elogiato Bernardo Silva, possibile nuovo acquisto del Barça e fino a qualche settimana fa nel mirino della Juventus: "Bernardo si adatterebbe a qualsiasi squadra. È semplicemente troppo bravo".