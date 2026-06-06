Guardiola chiude la porta all'Italia? "Io ct? Ora voglio fermarmi, poi vediamo..."

Guardiola sembra avere le idee chiare: "Io allenatore di una nazionale? Ora voglio fermarmi per un po' e vedere cosa fare. Non lo so nemmeno io". Una settimana fa, anche il ministro dello sport Andrea Abodi aveva aperto alla possibilità di vedere Pep sulla panchina azzurra: "Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni. Ma un allenatore da solo non fa una Nazionale, bisogna associare un progetto di alto livello di rilancio del calcio italiano".