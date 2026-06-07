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Galante: "Francia e Brasile favorite per il Mondiale, ma occhio all'Argentina"

L'ex difensore parla anche dell'Inter: "Ha le basi per fare bene anche in Champions. Palestra? Profilo buonissimo, può crescere ancora"

07 Giu 2026 - 15:43
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