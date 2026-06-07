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NAZIONALE

Italia, quanto valgono i giocatori dell'undici titolare di Baldini contro la Grecia?

Secondo i dati Transfermarkt, il veterano Donnarumma e Pio Esposito alla pari (45 milioni), solo 3 milioni per Chiarodia. Spiccano Ahanor e Pisilli

07 Giu 2026 - 11:04
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Appena due cambi rispetto alla gara con il Lussemburgo, ma anche contro la Grecia il ct Silvio Baldini è pronto a schierare un'altra formazione dall'età media giovanissima. Oltre al veterano Donnarumma, ovviamente capitano in queste due amichevoli che apriranno il nuovo ciclo azzurro, il giocatori più "esperto" tra i titolari è il classe 2005 Pio Esposito, alla nona presenza con la maglia della nazionale. Le possibili novità riguardano le fasce: in difesa, dentro Ahanor al posto di Favasuli, mentre Ekhator può sostituire Cherubini nel tridente offensivo.

La probabile formazione dell'Italia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Ct: Baldini.

Ma quanto valgono i giocatori dell'undici titolare di Baldini? Secondo i dati Transfermarkt, si va dai 45 milioni di euro per Donnarumma e Pio ai 3 milioni del centrale difensivo Chiarodia, uno dei tanti che sta provando a mettersi in mostra in questa sosta delle nazionali.

Il valore totale della squadra che partirà dall'inizio a Creta è di 244,5 milioni di euro. Mentre il giocatore della rosa azzurra con il valore più basso (1,20 milioni) è il centrocampista Giacomo Faticanti, classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Roma e oggi in Serie C con la Juventus Next Gen. 

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