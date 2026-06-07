Ancelotti e Roma in ansia per Wesley: infortunio, lacrime e Mondiali a rischio

07 Giu 2026 - 09:04
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Il Brasile di Ancelotti attende novità sul romanista Wesley, uscito in lacrime al 16' del primo tempo dell'amichevole contro l'Egitto per un problema muscolare all'inguine destro, oggi previsti accertamenti: il laterale giallorosso spera di non dover rinunciare al Mondiale. "Attendiamo notizie ma, nel caso, abbiamo buoni giocatori per sostituirlo" ha detto Ancelotti anche se le prime indiscrezioni dal Brasile parlano di un infortunio da 10-15 giorni, che gli consentirebbe di evitare il taglio e di rientrare in tempo perdendo solo l'esordio contro il Marocco.

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