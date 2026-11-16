Under 21 Italia-Belgio, Baldini: "Grande cuore, siamo su strada giusta"

"Sono quei pareggio che dimostrano che siamo un gruppo che sa soffrire e non si arrende. Abbiamo affrontato un avversario tosto che poteva farci male, ma questa caparbietà dimostra che siamo sulla strada giusta. Se lavoriamo così possiamo sempre crescere". Così il ct dell'Under 21 Silvio Baldini commenta il pareggio per 2-2 in amichevole contro il Belgio. "Bravi ai miei ragazzi, pareggiare così oggi vuol dire che abbiamo un grande cuore", ha aggiunto. "Mi dispiace per la sconfitta di ieri, perché c'erano anche dei ragazzi che ho avuto con me", ha concluso Baldini.