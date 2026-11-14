Italia, Mancini conferma la difesa e pensa a Dimarco esterno d'attacco: la formazione anti Belgio

Il Ct, come anticipato ieri, ha provato Dimarco nel ruolo di ala sinistra e l’idea è di lanciarlo in quel ruolo. Sicuramente confermato Pio Esposito, a destra è ballottaggio tra Vergara e Seba Esposito. Curiosità dall’ultimo allenamento ad Appiano: dopo il caso del ‘rigore in famiglia’, i due fratelli si sono anche cimentati a parte in una sessione di tiri dal dischetto.