VERSO BELGIO-ITALIA

Italia, Mancini conferma la difesa e pensa a Dimarco esterno d'attacco: la formazione anti Belgio

Il ct dovrà fare i conti con i forfait di Cambiaghi e Frattesi che hanno lasciato il ritiro degli azzurri per infortunio. Salgono le quotazioni del giocatore dell'Inter e Fagioli a centrocampo

di Simone Malagutti
14 Nov 2026 - 23:01
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Perso anche Cambiaghi (oltre a Frattesi) Roberto Mancini sarà costretto a una variazione in più rispetto alla formazione che aveva in mente per affrontare il Belgio, perché Cambiaghi (tra i migliori in Italia-francia) avrebbe giocato titolare. 

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Il Ct, come anticipato ieri, ha provato Dimarco nel ruolo di ala sinistra e l’idea è di lanciarlo in quel ruolo. Sicuramente confermato Pio Esposito, a destra è ballottaggio tra Vergara e Seba Esposito. Curiosità dall’ultimo allenamento ad Appiano: dopo il caso del ‘rigore in famiglia’, i due fratelli si sono anche cimentati a parte in una sessione di tiri dal dischetto. 

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“Alcuni giocatori sono più stanchi di altri, e uno di questi è Calafiori”, ha detto Mancini. Difficile però ipotizzare la rinuncia al terzino dell’Arsenal. Probabilissima la conferma in blocco della difesa con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo al posto di Frattesi sembrano in rialzo le quotazioni di Fagioli rispetto a Doumbia. 

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