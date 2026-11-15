Nations League, l’Italia sfida il Belgio per raggiungere i quarti di finale

Il Belgio ha invece tutta l’intenzione di rovinare la festa all’Italia, conquistando la qualificazione ai play-off davanti al suo pubblico. Van Bommel arriva al match di Bruxelles con un punto in meno rispetto agli azzurri e ai francesi, classifica figlia delle due sconfitte contro la nazionale allenata da Zidane dopo le due vittorie con la Turchia e il 2-0 dell’Olimpico contro Donnarumma e compagni. Davanti a Lammens, nella difesa a quattro, confermati Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (in vantaggio su Seys). In mezzo al campo ballottaggio tra il rientrante Lavia (post squalifica) e Raskin, per fare coppia con Tielemans. Tris in trequarti con grande qualità: il milanista Moreira, De Bruyne e Doku, a supporto dell’unica punta De Ketelaere. Lukaku non è ancora al meglio, ma è pronto a dare il suo contributo a partita in corso.