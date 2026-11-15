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Nations League, l’Italia sfida il Belgio per raggiungere i quarti di finale

Gli azzurri di Mancini hanno due risultati su tre per centrare la qualificazione dopo il successo con la Francia

15 Nov 2026 - 08:21
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L’Italia arriva alla sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League da capolista: gli azzurri, dopo il successo con la Francia, comandano il Gruppo 1 della Lega A a pari punti con i transalpini (10). A insidiare le speranze di qualificazione ai quarti di finale c’è il Belgio, terzo a quota 9 e prossimo avversario degli azzurri. La squadra di Mancini ha due risultati su tre a disposizione per avanzare: out Cambiaghi e Frattesi, spazio a Dimarco e Fagioli.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: l’Italia arriva alla sesta giornata del Gruppo 1 di Lega A in vetta insieme alla Francia, grazie al successo per 3-1 contro i transalpini a San Siro. Mancini affronta il Belgio a Bruxelles con la consapevolezza che anche un pareggio porterebbe gli azzurri alla qualificazione ai quarti. Risultato quasi inimmaginabile dopo la sconfitta all’Olimpico di Roma proprio contro i Red Devils, poi le due vittorie sulla Turchia, il pareggio in casa della Francia e la vittoria netta contro Zidane a Milano hanno riacceso le speranze azzurre anche per un clamoroso primo posto nel girone. Mancini affronta la squadra di van Bommel senza due protagonisti del 3-1 di San Siro: Cambiaghi e Frattesi sono stati costretti a lasciare il ritiro per problemi fisici. Oltre a Donnarumma in porta, difesa confermata con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo con Tonali e Barella spazio a Fagioli (in vantaggio su Doumbia), mentre in attacco con Pio Esposito dovrebbero esserci Vergara e Dimarco

Il Belgio ha invece tutta l’intenzione di rovinare la festa all’Italia, conquistando la qualificazione ai play-off davanti al suo pubblico. Van Bommel arriva al match di Bruxelles con un punto in meno rispetto agli azzurri e ai francesi, classifica figlia delle due sconfitte contro la nazionale allenata da Zidane dopo le due vittorie con la Turchia e il 2-0 dell’Olimpico contro Donnarumma e compagni. Davanti a Lammens, nella difesa a quattro, confermati Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (in vantaggio su Seys). In mezzo al campo ballottaggio tra il rientrante Lavia (post squalifica) e Raskin, per fare coppia con Tielemans. Tris in trequarti con grande qualità: il milanista Moreira, De Bruyne e Doku, a supporto dell’unica punta De Ketelaere. Lukaku non è ancora al meglio, ma è pronto a dare il suo contributo a partita in corso. 

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