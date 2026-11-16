Elezioni Figc, Galliani: "Al calcio italiano serve serenità, però non si può votare 2 volte"

"Non parlo di Nazionale per evidenti motivi". Così Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine del premio intitolato a Italo Galbiati storico ex maestro di calcio, talent scout del Milan e assistente di Fabio Capello. Inevitabile però tornare sulla sua rinuncia a impugnare la candidatura alla Figc di Giovanni Malagò. "Io continuo a essere convinto che non si possa dare un voto due volte, perché così qualunque candidatura può essere tolta all'ultimo minuto. E che se si può dare il voto due volte all'improvviso si può fare una revoca e decade la candidatura. Detto questo da uomo di calcio, faccio calcio da 50 anni, penso che il nostro mondo abbia bisogno di serenità, tranquillità. Abbiamo tanti problemi, per questo ho pensato di non fare niente e andiamo al 14 dicembre. Si vota tra 4 settimane, ci sono 2 candidati e vedremo cosa succede", ha aggiunto. "Sono stato convinto dalle telefonate di qualche club, dell'Associazione allenatori e dai calciatori. Ulivieri mi ha sempre detto che i rapporti migliori li ha avuti con me presidente di Lega, lo stesso mi ha detto Calcagno. Così mi hanno convinto", ha detto Galliani.