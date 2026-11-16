Dall'impresa con la Francia al crollo contro il Belgio: le pagelle bocciano Mancini ma all'Italia serve equilibrio

I giornali sportivi: lunedì 16 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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Dopo l'1-4 contro il Belgio, anche Roberto Mancini finisce sotto accusa: ecco i voti e perché non va buttato tutto il lavoro fatto
L'equilibrio è la chiave di molte cose, lo è anche per questa Nazionale che passa dall'esaltante vittoria contro la Francia alla brutta sconfitta contro il Belgio. Dove sta l'equilibrio? Nel comprendere che la strada è ancora lunga, che il 3-1 contro i Bleus non poteva averci trasformato di nuovo in una potenza europea così come l'1-4 di ieri non deve gettare in fumo il lavoro di Roberto Mancini. Nonostante il brutto risultato, il "ritorno" contro i Diavoli Rossi ha mostrato un'Italia diversa dalla prima, spenta e inerme, di fine settembre all'Olimpico.
Chiaro che il ct azzurro, come si è preso i complimenti dopo i 10 punti racimolati nelle quattro sfide contro Francia e Turchia, ora deve ingoiare un po' di carbone. Lo spirito della nostra pagella di ieri, è proprio questo: "Voto 5: si è meritato i complimenti per la vittoria sulla Francia, adesso deve accettare le critiche per la disfatta con il Belgio".
La bocciatura del Mancio è più netta sui quotidiani sportivi. Così la Gazzetta dello Sport: "Voto 4,5: quella che poteva passare per un'intuizione è un boomerang: Pisilli non si trova a suo agio. E i cambi non gli rendono merito". Altro 5, quello del Corriere dello Sport: "Il Belgio ci travolge, eppure i primi 10' sembravano la naturale prosecuzione dello strapotere azzurro contro la Francia. Dopo, però, ci siamo fermati, non abbiamo avuto più fame, i Diavoli Rossi ci hanno fatto (di nuovo) male. I cambi a inizio ripresa dimostrano che la formazione iniziale non era quella ideale". E poi Tuttosport: "Voto 5: qualche scelta discutibile, come quella di schierare dall’inizio Fagioli, e squadra stanca contro avversari molto più brillanti sul piano atletico. E un po’ di confusione tattica nella ripresa, nel disperato tentativo di rimonta".
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