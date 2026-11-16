Dall'impresa con la Francia al crollo contro il Belgio: le pagelle bocciano Mancini ma all'Italia serve equilibrio

La bocciatura del Mancio è più netta sui quotidiani sportivi. Così la Gazzetta dello Sport: "Voto 4,5: quella che poteva passare per un'intuizione è un boomerang: Pisilli non si trova a suo agio. E i cambi non gli rendono merito". Altro 5, quello del Corriere dello Sport: "Il Belgio ci travolge, eppure i primi 10' sembravano la naturale prosecuzione dello strapotere azzurro contro la Francia. Dopo, però, ci siamo fermati, non abbiamo avuto più fame, i Diavoli Rossi ci hanno fatto (di nuovo) male. I cambi a inizio ripresa dimostrano che la formazione iniziale non era quella ideale". E poi Tuttosport: "Voto 5: qualche scelta discutibile, come quella di schierare dall’inizio Fagioli, e squadra stanca contro avversari molto più brillanti sul piano atletico. E un po’ di confusione tattica nella ripresa, nel disperato tentativo di rimonta".