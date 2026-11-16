Dal Belgio al Belgio, in meno di due mesi l'Italia è praticamente tornata al punto di partenza

Dal punto di vista dei singoli, non si può non mettere in archivio l'importanza che Pio Esposito riveste in questa squadra. Non bisogna lasciarsi ingannare dal rigore sbagliato alla fine della partita contro il Belgio. La doppietta con la Francia e il bellissimo gol contro il Belgio garantiscono all'interista un credito anche per le prossime partite. Il centravanti titolare di questa Nazionale è lui, senza dubbio, anche perché al momento non si vede un potenziale concorrente. Altra certezza di Mancini continua a essere Gigio Donnarumma, perché se è vero che nel Manchester City non sta rendendo come ci si aspetta da lui, in Nazionale continua a parare tutto il parabile e anche qualcosa di più. Non c'è motivo di pensare a un avvicendamento, anche se alla prossima partita dovrà essere sostituito per squalifica. Il resto è tutto da valutare, il centrocampo ha tenuto contro la Francia ma è crollato clamorosamente con il Belgio, la difesa - soprattutto la parte centrale - a Bruxelles ha combinato solo disastri. Poi ci sono dei segnali da cogliere; Cisse ha degli spunti da tenere in considerazione, Kayode quando può esprimersi dalla metà campo in su è un giocatore di altissimo livello, Koleosho ha delle fiammate che vanno incoraggiate, Sebastiano Esposito (assente a Bruxelles) negli scontri fisici sa farsi valere anche se non è un goleador. Frattesi è mancato contro il Belgio e poteva essere molto utile.