Dal Belgio al Belgio, in meno di due mesi l'Italia è praticamente tornata al punto di partenza

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Nessuno si era illuso davvero che tutto fosse a posto dopo la vittoria sulla Francia, ma a Bruxelles poteva andare un po' megliodi Enzo Palladini
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Dal Belgio al Belgio, siamo tornati al punto di partenza. Quello che c'è stato in mezzo non deve essere buttato via. La vittoria sulla Francia è un momento d'orgoglio italiano che deve stare lì come esempio da seguire. Però è dalla doppia fragorosa sconfitta con il Belgio che bisogna imparare. Quella costruita in poco tempo da Van Bommel è una Nazionale che gioca come si deve giocare nel 2026, che ha un calcio sempre propositivo, che tiene i ritmi alti in mezzo al campo e scatena la velocità dei suoi straordinari attaccanti. La differenza tra il Belgio e la Francia è evidente: i Bleus con Mbappè dipendono da un singolo, senza Mbappè si perdono in colpi di tacco e finezze che non sempre pagano. I belgi no. Giocano con un centravanti adattato come De Ketelaere, affidano la creatività a un campione vero come Kevin De Bruyne, ruotano i giocatori offensivi in maniera vorticosa. Gli azzurri non ci hanno capito nulla, se non per i primi dieci minuti giocati a Bruxelles.
Quando la Figc ha affidato l'incarico a Roberto Mancini, aveva ben chiaro che il lavoro sarebbe stato lungo e complicato. Gli obiettivi sono a lunga scadenza: non tanto gli Europei del 2028 quanto i Mondiali del 2030, ai quali non possiamo mancare. Non si poteva pensare che in due mesi il nuovo CT mettesse tutto a posto, gettasse le basi per una rinascita, lanciasse anche qualche nuovo fuoriclasse (che in circolazione però non si vede). In due mesi, obiettivi fantascientifici. Così dal 25 settembre (sconfitta interna con il Belgio) al 15 novembre (sconfitta esterna con il Belgio) dobbiamo accontentarci di qualche spicciolo che abbiamo portato a casa, di qualche sprazzo di gioco visto qua e là, del carattere mostrato durante le due sfide contro la Francia. Difficile trovare altri aspetti positivi.
Dal punto di vista dei singoli, non si può non mettere in archivio l'importanza che Pio Esposito riveste in questa squadra. Non bisogna lasciarsi ingannare dal rigore sbagliato alla fine della partita contro il Belgio. La doppietta con la Francia e il bellissimo gol contro il Belgio garantiscono all'interista un credito anche per le prossime partite. Il centravanti titolare di questa Nazionale è lui, senza dubbio, anche perché al momento non si vede un potenziale concorrente. Altra certezza di Mancini continua a essere Gigio Donnarumma, perché se è vero che nel Manchester City non sta rendendo come ci si aspetta da lui, in Nazionale continua a parare tutto il parabile e anche qualcosa di più. Non c'è motivo di pensare a un avvicendamento, anche se alla prossima partita dovrà essere sostituito per squalifica. Il resto è tutto da valutare, il centrocampo ha tenuto contro la Francia ma è crollato clamorosamente con il Belgio, la difesa - soprattutto la parte centrale - a Bruxelles ha combinato solo disastri. Poi ci sono dei segnali da cogliere; Cisse ha degli spunti da tenere in considerazione, Kayode quando può esprimersi dalla metà campo in su è un giocatore di altissimo livello, Koleosho ha delle fiammate che vanno incoraggiate, Sebastiano Esposito (assente a Bruxelles) negli scontri fisici sa farsi valere anche se non è un goleador. Frattesi è mancato contro il Belgio e poteva essere molto utile.
Niente quarti di finale di Nations League, dunque. Ricordiamoci però che due mesi fa si diceva che sarebbe già stato un successo non retrocedere nella Lega B. Risultato centrato in pieno, almeno quello. Gli azzurri visti contro la Francia avrebbero potuto giocarsela in un eventuale quarto, quella vista contro il Belgio no. Non siamo pronti per quei livelli, ma era abbastanza chiaro dopo la terza mancata partecipazione consecutiva al Mondiale. C'è da lavorare, come era stato detto all'inizio e come qualche giorno fa non sembrava più necessario.