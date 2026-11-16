Un tifoso del Sorrento (Serie C, Girone C), è caduto da una balaustra dello stadio Curcio di Picerno, mentre era in corso di svolgimento la gara della 14esima giornata del campionato Sorrento-Monopoli. E' sbattuto con violenza da un'altezza di 6-7 metri nello spazio tra le panchine delle due squadre. Dopo il lungo soccorso prestato sul posto, l'uomo è stato trasportato all'Ospedale San Carlo di Potenza, accompagnato dal medico della squadra di casa. Era cosciente. La partita è stata fermata dal direttore di gara per 14 minuti, quando si era al 27' della ripresa sul risultato di 2-0 per il Sorrento. La squadra campana gioca le gare interne di campionato allo stadio Curcio di Picerno (Potenza) per l'indisponibilità del proprio terreno di gioco.