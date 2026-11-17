Una seconda chance. La Serbia ha chiuso il suo girone di Nations League con 6 sconfitte su 6. Un rendimento giustificato anche dal girone di ferro in cui è stata inserita la nazionale del ct Veljko Paunovic con Olanda, Germania e Grecia. Gli zero punti ottenuti in sei partite non condanno la Serbia alla retrocessione diretta in Lega B. Stankovic e compagni avranno la possibilità di giocarsi il playoff per la permanenza in Lega A. Il motivo? Due squadra hanno fatto peggio di loro: la Repubblica Ceca (nel girone con Inghilterra, Spagna e Croazia) e la Turchia (in gruppo con Italia, Belgio e Francia) la hanno perse tutte come la Serbia ma con una differenza reti peggiore (-8 per la Serbia, -11 per Turchia e Repubblica Ceca).