"Lautaro sta facendo le ultime prove per essere a disposizione, ha fatto una riabilitazione accurata e conoscendo la sua voglia di tornare mi auguro possa essere a disposizione per Atalanta-Inter". Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Italo Galbiati. "Faccio i complimenti a Chivu per la Panchina d'Oro, lo ha meritato per quello che sta facendo. À un ragazzo intelligente, che riesce a trasmettere sempre grande passione e concetti molto chiari. Ha sempre una voglia di fare sempre meglio, si merita questa opportunità e sono figuro farà sempre meglio", ha aggiunto. "Non ci siamo mai nascosti per i nostri obiettivi, vogliamo competere per vincere ma dobbiamo stare attenti perchè il campionato italiano è sempre difficile ed equilibrato. Dobbiamo pensare partita dopo partita", ha detto ancora Zanetti che a proposito del cammino in Europa ha concluso: "Stiamo cercando di ridurre il gap da certe squadre, ma non è semplice. Con il lavoro di Chivu ambiamo a fare sempre meglio, perchè vogliamo competere anche in Champions. Un obiettivo per cui possiamo provare almeno".