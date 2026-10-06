È un'Italia multietnica: da Kayode al "giavellottista" Ndour, l'elenco è fitto

E anche il ragazzo di Wintherthur (Svizzera) ha risalito la china dopo il brutto esordio. Meglio da mezzala che da regista, il 2006 cresciuto alla Roma ha un domani con l'azzurro addosso. L'assist servito a Pio Esposito è una prova. Al "Dall'Ara" è entrato a gara in corso, ma Kayode si era già preso tra Turchia e Francia il posto da titolare sulla fascia destra. Lo strappo, la concretezza ma anche le famose rimesse lunghe sono un fattore determinante. Il laterale del Brentford, nato vicino Novara da genitori nigeriani, è il futuro dell'Italia.