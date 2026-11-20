"Domani affrontiamo una delle squadre che gioca meglio nel campionato, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni". Lo ha detto l'allenatore del Parma Alberto Gilardino parlando in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma in campionato. ""Ho ritrovato i ragazzi con grande entusiasmo, oggi primo allenamento per Troilo dopo la sosta. Diego Carlos e Drobnic? Punto di averli almeno in panchina per domani", ha aggiunto a proposito della formazione. "C'è grande positività. Romero continua l'iter di riabilitazione, speriamo di rivederlo in campo nella prossima settimana. Bernabè sta bene", ha spiegato ancora Gilardino parlando delle condizioni della squadra. "Un crescendo di approccio e atteggiamento. Dobbiamo dare continuità", ha concluso.