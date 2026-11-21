Nella notte che ha visto il Bayern Monaco perdere Kane per diversi mesi, a fare rumore sono le dichiarazioni di alcuni manager del club tedesco su Musiala. Il fantasista soffre di un problema neurologico e potrebbe non tornare come prima. "È possibile che questo accada - ha confermato Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza -. Sfortunatamente, da quello che sappiamo, pensiamo che sarà difficile per lui raggiungere il livello del passato. Questa situazione potrebbe avere un riflesso anche sul suo stipendio, ne parleremo con lui e con il suo entourage. Il mercato? Non riesco a immaginare che Jamal lasci il club o che un altro club lo acquisti in queste condizioni. Vedremo come si evolvono le cose".