La Serie A riparte oggi, alle ore 15, dopo l'ennesima sosta con il dodicesimo turno. Gli occhi saranno puntati tutti sulla Lazio: i biancocelesti sono chiamati a battere il Lecce per mantenere la vetta (sono a +1 sull'Inter) e raggiungere nuovi record. In serata poi, alle ore 20.45, ostacolo Torino per il Napoli di Allegri. Gli azzurri, dopo un inizio horror, sono appena decimi. Serve un filotto per riavvicinare la zona Champions, distante ore nove lunghezze. Completano il programma odierno Como-Cagliari (i lariani saranno ancora privi di Kean) e Parma-Roma. Gasp, in campo alle 18, spera in un passo falso della Lazio nel pomeriggio per balzare momentaneamente in vetta: tornano dal 1' Dybala, Svilar e Mancini.