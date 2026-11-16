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Under 21, l'Italia pareggia 2-2 col Belgio in amichevole

L'attaccante della Juve trova il pari nel finale

16 Nov 2026 - 20:19
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L'Italia Under 21 ha pareggiato 2-2 col Belgio in una partita amichevole giocata a Livorno. I ragazzi di Silvio Baldini sono andati in vantaggio al 25' del primo tempo con Cherubini, hanno subito la rimonta dei belgi con una doppietta di Mirisola ma nel finale di gara Ekhator ha realizzato il 2-2 su rigore.

BALDINI: "GRANDE CUORE, SIAMO SULLA BUONA STRADA"
"Sono quei pareggio che dimostrano che siamo un gruppo che sa soffrire e non si arrende. Abbiamo affrontato un avversario tosto che poteva farci male, ma questa caparbietà dimostra che siamo sulla strada giusta. Se lavoriamo così possiamo sempre crescere". Così il ct dell'Under 21 Silvio Baldini commenta a RaiSport il pareggio per 2-2 in amichevole contro il Belgio. "Bravi ai miei ragazzi, pareggiare così oggi vuol dire che abbiamo un grande cuore", ha aggiunto. "Mi dispiace per la sconfitta di ieri, perchè c'erano anche dei ragazzi che ho avuto con me", ha concluso Baldini.

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