L'ANALISI

L'Italia dopo la Turchia: Mancini, una rosa lunga che promette faville

Oltre alle certezze Donnarumma, Bastoni, Tonali e Pio Esposito, il commissario tecnico ha ricchezza nelle scelte. E Kayode e Vergara sono le rivelazioni di questo mini-ciclo  

di Matteo Dotto
06 Ott 2026 - 08:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 36
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Da Roma a Bologna, dai fischi e dalla netta sconfitta contro il Belgio all'Olimpico agli applausi e alla netta vittoria contro la Turchia al Dall'Ara. Dal 25 settembre al 5 ottobre, tutto in undici giorni. Con in mezzo le prove più convincenti: quella di Bursa, delicata per il possibile contraccolpo dopo il ko con il Belgio, e quella di Parigi, la sfida più difficile per qualità dell'avversaria e il "miedo escenico" che poteva trasmettere lo Stade de France. 

Sette punti in undici giorni, sembra quasi il titolo di un film anni Ottanta. Roberto Mancini archivia il primo tour europeo con indicazioni importanti per il futuro. Nazionale giovane, trame di gioco interessanti, grande reattività psicologica davanti alle difficoltà. La sfida di Bologna - onestamente - non ne presentava tante: la Nazionale di Montella era davvero rabberciata con le assenze per infortunio o squalifica di tutti i big. Calhanoglu, Yildiz, Yilmaz, Arda Guler. Un poker di stelle le cui assenze rischiano di costare caro all'ex allenatore di Milan e Fiorentina. 

Mancini non ha sbagliato un colpo nemmeno nel ritorno contro la Turchia, con nove cambi rispetto al brillante pareggio in terra francese. La staffetta Scamacca-Pio Esposito regala due gol, ancora una volta nel tabellino marcatori entra un difensore (non più Bastoni, ma Calafiori). E oltre alla certezza del capitano Donnarumma (il miglior portiere su piazza al mondo), il CT si ritrova anche una bella batteria di centrocampisti "tuttocampisti": Tonali, Fagioli e Barella sono i teorici titolari, ma Doumbia, Romano e Frattesi sono tutto fuorchè seconde scelte.

E bravo è stato Mancini a non "bruciare" il centrocampista del Cagliari dopo il suo esordio-choc contro il Belgio. Così come sulla fascia destra Kayode basso e Vergara alto sono state le "scoperte" più interessanti di questo mini ciclo azzurro. L'appuntamento adesso è per novembre: il 12 a San Siro arriva la Francia e tre giorni dopo si chiude a Bruxelles. Tutto aperto per la qualificazione. E chi lo avrebbe detto, la notte del 25 settembre...

Leggi anche

Mancini: "Bravi a reagire dopo un inizio sofferto, ce la giochiamo in Belgio"

italia
mancini
turchia
analisi

Ultime fotogallery

12

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

36

Italia-Turchia, le foto del match

18

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

10

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

9

Standing ovation e striscione: grande accoglienza allo Stade de France per Zidane FOTO

7

A Leao la 7 di Ronaldo ma viene sostituito al 63': "Ho fatto il meglio per onorarla"

8

Irlanda-Austria: palline con bandiera palestinese lanciate in campo

6
Zidane contro il Belgio

La Francia vince all'88', l'esultanza di Zidane è sfrenata FOTO

23

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

18
Luka Mordic, Cechia-Croazia

Dall'eterno Modric a bomber Douvikas: quanti gol dalla Serie A

7

Nyland sbaglia, Gonçalo Ramos si sblocca con… un omaggio ai 50 anni di Totti FOTO

11

Da Mbappé a Gakpo passando per Zaniolo: tutte le vittime delle nazionali

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

13

Azzurri nelle fauci del coccodrillo: l'impressionante stadio di Bursa

15

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

12

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

I più visti di Nations League

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

Gianluigi Donnarumma

Italia, non fermarti: contro la Turchia per il secondo posto Nations  | Formazioni

Yamal show, la Spagna cala il tris. Kane e l'Inghilterra travolgenti, clamoroso 7-0 alla Croazia

Turchia-Italia

Italia-Turchia vale doppio: dai quarti al rischio retrocessione, classifica e scenari

Gonçalo Ramos qualifica il Portogallo, la Germania non sfonda con la Grecia

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

Notizie del giorno
Vedi tutti
Adrian Bernabè
10:10
Inter-Parma, i radar nerazzurri tornano su Bernabé: la situazione
2) Juventus: 777 milioni di euro
10:09
L'Inter è la squadra che vale di più in Serie A, il Como supera il Milan
Ala destra - Lionel Messi
10:07
L'Argentina si prepara all'ultimo grande tango: l'undici titolare che accompagnerà Messi all'eternità
10:03
Joe Biden a spasso con la Corvette da 1 milione
10:02
La Corvette da 1 milione di Joe Biden