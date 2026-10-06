L'Italia dopo la Turchia: Mancini, una rosa lunga che promette faville

E bravo è stato Mancini a non "bruciare" il centrocampista del Cagliari dopo il suo esordio-choc contro il Belgio. Così come sulla fascia destra Kayode basso e Vergara alto sono state le "scoperte" più interessanti di questo mini ciclo azzurro. L'appuntamento adesso è per novembre: il 12 a San Siro arriva la Francia e tre giorni dopo si chiude a Bruxelles. Tutto aperto per la qualificazione. E chi lo avrebbe detto, la notte del 25 settembre...