Pareggio casalingo per il Bayern Monaco, che non va oltre l'1-1 con il Colonia. La notizia più brutta per Kompany, tornato in panchina dopo il malore, è però l'infortunio di Harry Kane. Il Pallone d'Oro è uscito dal campo dopo venti minuti per un problema alla caviglia sinistra. Secondo i primi accertamenti, l'attaccante inglese ha subito la rottura della sindesmosi, un'articolazione fibrosa della caviglia, e dovrà restare fuori addirittura "per diversi mesi", come ha confermato lo stesso Kompany. Si parla di uno stop almeno fino a marzo. Problemi anche per Olise, che ha lasciato lo stadio con le stampelle dopo uno scontro con Krauss.