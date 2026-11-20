Grave infortunio per Kane, il Bayern lo perde per "diversi mesi"
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Pareggio casalingo per il Bayern Monaco, che non va oltre l'1-1 con il Colonia. La notizia più brutta per Kompany, tornato in panchina dopo il malore, è però l'infortunio di Harry Kane. Il Pallone d'Oro è uscito dal campo dopo venti minuti per un problema alla caviglia sinistra. Secondo i primi accertamenti, l'attaccante inglese ha subito la rottura della sindesmosi, un'articolazione fibrosa della caviglia, e dovrà restare fuori addirittura "per diversi mesi", come ha confermato lo stesso Kompany. Si parla di uno stop almeno fino a marzo. Problemi anche per Olise, che ha lasciato lo stadio con le stampelle dopo uno scontro con Krauss.
Per la cronaca, i marcatori sono stati Moore per gli ospiti al 12' e Brown per i bavaresi al 37'. Il Bayern, che ora rischia il sorpasso del Borussia Dortmund, impegnato domani in trasferta con il Monchengladbach, mercoledì affronterà il Lille in Francia, nel quinto turno di Champions League.
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