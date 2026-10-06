Mancini lancia Vergara cambiando il ruolo di Allegri: "La nostra ala destra del futuro"

A Bologna, ha capitalizzato la chance da titolare presidiando al meglio la fascia destra, con giocate creative e buone trame con i compagni, prima di arrendersi a un leggero risentimento al polpaccio destro. Roberto Mancini non ha dubbi e lo vede in quel ruolo: "Dipenderà da lui perché deve crescere, non è facile fare la differenza. Ci vorrà un po' di tempo perché il livello delle partite è alto. Ha giocato nel Napoli e ha fatto partite importanti, ha qualità per quel ruolo. Spero possa essere la nostra ala destra del futuro perché ha le qualità per farlo", aveva detto prima della gara contro gli uomini di Montella.