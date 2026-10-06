Che bello il gol da lontanissimo di Ndour con l'Under 21! Ma il suo non è un record

Qui invece si parla di metterla dentro da zone più vicine alla propria porta che a quella avversaria. Se si deve parlare di record, anche se è complicato stilare classifiche precise vista la vastità di partite della storia del calcio mondiale, non si può non segnalare quello che è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. E' il gol segnato da Tom King, portiere del Newport County, formazione di League Two inglese, misurato a 96,01 metri. Nella partita contro il Cheltenham, l'estremo difensore ha fatto una rimessa dalla linea dei cinque metri e mezzo e la palla, spinta dal vento e dopo essere rimbalzata davanti all'area di rigore avversaria, ha superato il collega Joshua Griffith con un pallonetto che è finito in porta.