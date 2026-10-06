IL CAPOLAVORO

Che bello il gol da lontanissimo di Ndour con l'Under 21! Ma il suo non è un record

Nella goleada alla Polonia della squadra di Baldini spicca la meraviglia della rete del centrocampista azzurro

06 Ott 2026 - 09:32
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Bisognava vincere con almeno due gol di scarto ma gli azzurrini hanno voluto esagerare. Contro la Polonia a Pescara, l'Under 21 ha vinto 6-2 dando prova di essere una squadra che potrà permettersi di dire la sua agli Europei di categoria. La partita, però, è destinata a essere ricordata a lungo anche per un gol pazzesco segnato da Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, che ha deciso di provare a beffare il portiere avversario da circa 70 metri realizzando un gol da urlo. Nel passato ne abbiamo visti tanti, come quello storico di Massara in un derby tra Palermo e Catania, ma si trattava, pur nella loro bellezza e complessità, di reti da metà campo.

Under 21, incredibile Ndour: gol alla Polonia da oltre 60 metri

Qui invece si parla di metterla dentro da zone più vicine alla propria porta che a quella avversaria. Se si deve parlare di record, anche se è complicato stilare classifiche precise vista la vastità di partite della storia del calcio mondiale, non si può non segnalare quello che è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. E' il gol segnato da Tom King, portiere del Newport County, formazione di League Two inglese, misurato a 96,01 metri. Nella partita contro il Cheltenham, l'estremo difensore ha fatto una rimessa dalla linea dei cinque metri e mezzo e la palla, spinta dal vento e dopo essere rimbalzata davanti all'area di rigore avversaria, ha superato il collega Joshua Griffith con un pallonetto che è finito in porta.

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In Italia il primato della distanza spetta a Enzo Ferrari (ex allenatore dell'Udinese di Zico nei primi anni '80) che fece gol alla Roma all'Olimpico da 77 metri il 21 dicembre 1969, con la maglia del Palermo. Verso la fine del primo tempo, il portiere ospite Ferretti passa la palla a Ferrari, che vede Troja tutto solo nella metà campo della Roma. Gran lancio e al resto pensa il vento, perché quel giorno c’era una tramontana fortissima: il pallone vola veloce, rimbalza nell’area di porta e supera Ginulfi, il portiere giallorosso. Nel secondo tempo pareggerà Capello per la Roma. Fu un gol involontario, ma il record resiste ancora.

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