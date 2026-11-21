In difesa Gatti dovrebbe affiancare Lucumi e Bremer, mentre sulle fasce tutto dipende da Celik: se l'ex Roma sarà pienamente recuperato, ci sarà lui sulla destra con McKennie sul lato opposto. Altrimenti spazio a uno tra Cabal e Cambiaso. Ancora fuori Kalulu e Nico Gonzalez, a centrocampo Sarr insidia Koopmeiners.