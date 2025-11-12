Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
verso moldova-italia

Italia, Gattuso ordina concentrazione e senso di appartenenza verso la Moldova

Contro la Moldova spazio a Orsolini, Cristante e Bellanova. In porta ci sarà Vicario. Le probabili formazioni

di Simone Malagutti
12 Nov 2025 - 19:04

Da qui a marzo l'Italia si gioca tutto: contro Moldova e Norvegia sono in gioco le chance di conquistare il primo posto nel girone. Chance quasi nulle. Quindi, al 99.9%, tra quattro mesi ci saranno i playoff per andare ai Mondiali e lì non si potrà sbagliare, servirà il massimo apporto da parte di tutti. Finora nella gestione di Gattuso i giocatori hanno dimostrato attaccamento alla maglia, ma le pressioni dei club che spingono per toglierli alla Nazionale al primo accenno di infortunio non sono mai mancate e non mancheranno. Per questo ieri a Coverciano il ct e il capodelegazione Gigi Buffon hanno tenuto a rapporto la squadra invitando tutti a resistere alle pressioni e a continuare a dedicarsi all'azzurro con lo stesso senso di appartenenza mostrato finora.

Discorso che, stando alle dichiarazioni di Riccardo Orsolini, sembra essere stato recepito: "Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda". Orsolini sarà titolare sulla destra (con Zaccagni a sinistra) nel 442 con cui gli azzurri scenderanno in campo a Chisinau. Il ct, come preannunciato, darà spazio a parecchi giocatori poco impiegati nelle precedenti partite.

Moldova-Italia, le probabili formazioni

 A Coverciano è stata provata la coppia d'attacco Scamacca-Raspadori che Gattuso, in conferenza stampa, ha confermato essere la coppia che partirà titolare contro la Moldova. A centrocampo Cristante sostituirà Barella (squalificato) al fianco di Tonali (che è diffidato e salterà la Norvegia per evitare una squalifica in vista dei playoff). In difesa probabile chance per Bellanova (con Cambiaso a sinistra) e per Buongiorno, che dopo due mancate convocazioni per problemi fisici può finalmente fare il suo esordio nella gestione Gattuso. In porta ci sarà Vicario, turno di riposo per Donnarumma.
Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.
Moldova (5-3-2=: Avram; Bors, Baboglo, Craciun, Platica, Reabciuk; Ionita, Caimacov, Rata; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu

L'Italia cambia pelle: la nuova maglietta della Nazionale

1 di 8
© adidas
© adidas
© adidas

© adidas

© adidas

italia
qualificazioni mondiali
moldova
probabili formazioni

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Nazionale

Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata"

Italia, Kean salta Moldavia e Norvegia: al suo posto c'è Cambiaghi

Le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: si rivedono Ricci e Scamacca, prima per Caprile

La carriera di Luciano Spalletti in foto: tutte le squadre

Ricci si prende il Milan e Gattuso lo premia: convocato per Moldavia e Norvegia

DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"
20:38
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
20:29
Serie C, Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti
19:15
Sterling, che paura: raid dei ladri mentre era a casa con i figli
18:51
Moldova, ct Popescu: "Determinati e coraggiosi contro l'Italia"