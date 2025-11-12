Italia, Gattuso ordina concentrazione e senso di appartenenza verso la Moldova

L'Italia cambia pelle: la nuova maglietta della Nazionale
Contro la Moldova spazio a Orsolini, Cristante e Bellanova. In porta ci sarà Vicario. Le probabili formazioni
Da qui a marzo l'Italia si gioca tutto: contro Moldova e Norvegia sono in gioco le chance di conquistare il primo posto nel girone. Chance quasi nulle. Quindi, al 99.9%, tra quattro mesi ci saranno i playoff per andare ai Mondiali e lì non si potrà sbagliare, servirà il massimo apporto da parte di tutti. Finora nella gestione di Gattuso i giocatori hanno dimostrato attaccamento alla maglia, ma le pressioni dei club che spingono per toglierli alla Nazionale al primo accenno di infortunio non sono mai mancate e non mancheranno. Per questo ieri a Coverciano il ct e il capodelegazione Gigi Buffon hanno tenuto a rapporto la squadra invitando tutti a resistere alle pressioni e a continuare a dedicarsi all'azzurro con lo stesso senso di appartenenza mostrato finora.
Discorso che, stando alle dichiarazioni di Riccardo Orsolini, sembra essere stato recepito: "Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda". Orsolini sarà titolare sulla destra (con Zaccagni a sinistra) nel 442 con cui gli azzurri scenderanno in campo a Chisinau. Il ct, come preannunciato, darà spazio a parecchi giocatori poco impiegati nelle precedenti partite.
A Coverciano è stata provata la coppia d'attacco Scamacca-Raspadori che Gattuso, in conferenza stampa, ha confermato essere la coppia che partirà titolare contro la Moldova. A centrocampo Cristante sostituirà Barella (squalificato) al fianco di Tonali (che è diffidato e salterà la Norvegia per evitare una squalifica in vista dei playoff). In difesa probabile chance per Bellanova (con Cambiaso a sinistra) e per Buongiorno, che dopo due mancate convocazioni per problemi fisici può finalmente fare il suo esordio nella gestione Gattuso. In porta ci sarà Vicario, turno di riposo per Donnarumma.
Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.
Moldova (5-3-2=: Avram; Bors, Baboglo, Craciun, Platica, Reabciuk; Ionita, Caimacov, Rata; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu
