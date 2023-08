Qui Azzurri

Il CT ottiene un aumento di poteri e responsabilità, entra nello staff l'ex Juventino campione del mondo nel 2006

© Getty Images Il ct della nazionale Roberto Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle nazionali A, Under 21 e 20. Lo ha stabilito il Consiglio federale della Figc che si è tenuto oggi a Via Allegri. L'integrazione funzionale di queste squadre, porterà di fatto ad applicare in campo gli stessi stili e sistemi di gioco, favorendo e velocizzando l'apprendimento tecnico. In tal senso, sono stati definiti i rispettivi staff.

© Getty Images

L'alter ego del CT in quella che si può configurare come una sorta di Direzione Tecnica coordinata sulla valorizzazione dei talenti sarà Maurizio Viscidi, che si impegnerà su due fronti: da un lato guidare la formazione tecnica della base azzurra, le Squadre dall'Under 15 all'Under 19, dall'altro contribuire all'integrazione delle squadre giovanili di vertice, la 21 e la 20, con la Nazionale A. Numerosi i cambiamenti nello staff degli Azzurri tra chi esce e chi vene spostato su Under 21 e Under 20. Tra i 4 assistenti del CT è confermato soltanto Fausto Salsano, al quale si affiancheranno il fresco Campione d'Europa Under 19 Alberto Bollini, con il ruolo di vice (dopo la prima esperienza nello staff alle Finali di Nations League 2023), il Campione del Mondo 2006 Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva, e il rientrante Antonio Gagliardi, con il ruolo di specialista tattico in campo. Barzagli torna in Nazionale a distanza di poco meno di 6 anni, la sua 73ma e ultima presenza (in 13 anni esatti, esordio a novembre 2004) fu il 13 novembre 2017, in Italia-Svezia, triste epilogo della corsa al Mondiale 2018. Confermati Massimo Battara (Preparatore dei portieri) e Simone Scanavino (Preparatori Atletici), mentre Valter Di Salvo continuerà a dirigere l'Area Performance del Club Italia. Saluta l'azzuro Chicco Evani, esce dai quadri tecnici anche Mauro Sandreani mentre Giulio Nuciari lascia il ruolo sul campo e passa a comporre con Venturin il team degli osservatori.

Sulla panchina della Nazionale Under 21 siederà Carmine Nunziata. Lo ha stabilito la Figc rendendolo noto al termine del Consiglio Federale. Allenatore di lungo corso nel Club Italia (2012), che con la 21 ha già vissuto, da secondo, con Devis Mangia (2° posto all'Europeo '15) e poi con Luigi Di Biagio (Europei '17 e 19) Nunziata nel 2022 ha condotto l'Under 19 ad un passo da un'altra finale europea, fermandosi pero' in semifinale in Israele contro l'Inghilterra (1-2), ma conquistando il diritto a giocarsi il Mondiale Under 20. All'U20 arriva Attilio Lombardo con la new entry di Francesco Antonioli (portieri) oltre a Marco Scarpa in staff come secondo. Nelle altre squadre Bernardo Corradi sale dalla 17 alla 19, Massimiliano Favo dalla 15 alla 17, Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla 18 e alla 16. Alla 15 con la supervisione di Antonio Rocca, arriva Enrico Battisti. Novità anche per il vice, che sarà Bruno Redolfi.

Vedi anche Calcio Gravina: "Lavoriamo per portare Buffon in Nazionale"