Nations League, Scalvini: "Italia pronta a dare massimo per battere il Belgio"

"All'andata non è stata una partita positiva per il risultato, ma anche a Roma nel secondo tempo abbiamo fatto cose buone. Noi ci credevamo, la convinzione è la cosa più importante e domani ci giocheremo la partita al massimo con l'atteggiamento giusto". Così il difensore della Nazionale Giorgio Scalvini alla vigilia della partita contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno in Nations League. "Finita una partita bisogna recuperare le energie e preparare al massimo quella dopo, abbiamo avuto pochi giorni ma questo non è un alibi e basta. Domani cercheremo di fare il massimo", ha detto.
Sulla sfida con De Ketelaere, suo compagno di squadra all'Atalanta. "Charles è un grandissimo giocatore, è una punta un po' atipica perchè è bravo a proteggere il pallone ma è bravo anche nel dribbling e nell'attaccare gli spazi. Poi è una grandissima persona, abbiamo un bellissimo legame ma domani saremo avversari. Ognuno di noi farà il massimo per portare a casa i 3 punti".
"Domani può essere una partita che ci può dare una convinzione in più, ma è importantissima anche per la competizione e ci teniamo ad andare avanti", ha concluso Scalvini.