Nations League, Scalvini: "Italia pronta a dare massimo per battere il Belgio"

"All'andata non è stata una partita positiva per il risultato, ma anche a Roma nel secondo tempo abbiamo fatto cose buone. Noi ci credevamo, la convinzione è la cosa più importante e domani ci giocheremo la partita al massimo con l'atteggiamento giusto". Così il difensore della Nazionale Giorgio Scalvini alla vigilia della partita contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno in Nations League. "Finita una partita bisogna recuperare le energie e preparare al massimo quella dopo, abbiamo avuto pochi giorni ma questo non è un alibi e basta. Domani cercheremo di fare il massimo", ha detto.