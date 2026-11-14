Nations League: Kosovo-Israele 0-0, boo e fischi a inno israeliano

I tifosi del Kosovo hanno fischiato e coperto di boo l'inno nazionale di Israele prima del pareggio per 0-0 in Nations League a Pristina; per gli ospiti si è trattato dell'ennesima accoglienza ostile, legata alle azioni del loro Paese a Gaza. Alcuni giocatori kosovari hanno inoltre chinato il capo durante l'esecuzione dell'inno. I calciatori e lo staff tecnico di Israele hanno cantato con passione, quasi in segno di sfida verso i sostenitori di casa. Il pubblico ha continuato a fischiare i giocatori israeliani per tutta la durata della partita, terminata in parità nonostante l'espulsione del centrocampista kosovaro Veldin Hodža al 67' minuto. Il mese scorso, Israele aveva disputato due incontri controversi contro l'Irlanda, durante i quali i giocatori irlandesi avevano chinato il capo al momento dell'inno israeliano, evitando inoltre di stringere la mano ai loro avversari.