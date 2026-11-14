VERSO BELGIO ITALIA

Italia, Mancini: "Un orgoglio giocarci i quarti in un gruppo così difficile. Formazione? Idee chiare"

Il ct degli azzurri ha parlato alla vigilia della sfida decisiva per passare alla fase successiva della Nations League: "Non dobbiamo snaturarci. Partità simile a quella con la Francia"

14 Nov 2026 - 19:32
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Roberto Mancini sfida il Belgio senza paura. Il ct degli azzurri alla viglia della sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale di Nations League ha parlato così: "Essere qua a giocarci la qualificazione in un gruppo così difficile è motivo d'orgoglio. Siamo qui, quindi ce la giochiamo: sappiamo che non sarà semplice perché il Belgio è una squadra forte".

L'Italia ha già provato sulla sua pelle le qualità dei Diavoli Rossi di Anversa: Godts e compagni erano venuti a banchettare all'Olimpico nella prima dal ritorno del Mancio sulla panchina degli azzurri. Dopo quella sconfitta aleggiava grande pessimismo intorno alla nazionale, un disfattismo da cui Mancini non si è mai lasciato prendere: "Io ero abbastanza positivo nonostante la sconfitta dell'andata. Nel secondo tempo avevamo giocato bene, forse meritando anche il pareggio. Il secondo tempo avevamo fatto cose buoni quindi sono sempre rimasto positivo"

Per quanto riguarda il tipo di partita da fare per ottenere il risultato positivo che ci manderebbe ai quarti di finale il Mancio non ha dubbi: vietato snaturarsi. "Noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Loro sono bravi tecnicamente, veloci. Non sarà molto diverso dalla sfida con la Francia. Formazione? Ho le idee abbastanza chiarìe. Domani mattina valuteremo in base alla condizione fisica di tutti che testeremo nella rifinitura. Speravamo di recuperare Cambiaghi ma sta mattina aveva ancora dolore. Sostituiremo lui e Frattesi. Anche Calafiori andrà valutato". 

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