Italia, Mancini: "Un orgoglio giocarci i quarti in un gruppo così difficile. Formazione? Idee chiare"

Per quanto riguarda il tipo di partita da fare per ottenere il risultato positivo che ci manderebbe ai quarti di finale il Mancio non ha dubbi: vietato snaturarsi. "Noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Loro sono bravi tecnicamente, veloci. Non sarà molto diverso dalla sfida con la Francia. Formazione? Ho le idee abbastanza chiarìe. Domani mattina valuteremo in base alla condizione fisica di tutti che testeremo nella rifinitura. Speravamo di recuperare Cambiaghi ma sta mattina aveva ancora dolore. Sostituiremo lui e Frattesi. Anche Calafiori andrà valutato".