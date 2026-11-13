NAZIONALE

Italia, Frattesi lascia il ritiro: il centrocampista azzurro salta il match con il Belgio

Il ct Mancini perde il biancoceleste fermato da un risentimento muscolare

13 Nov 2026 - 16:47
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All’indomani del successo contro la Francia che ha momentaneamente assicurato all'Italia la vetta della classifica del gruppo 1 di Nations League (stessi punti dei Bleus, 10, ma in vantaggio in virtù degli scontri diretti), la Nazionale è tornata ad allenarsi oggi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile in vista del match di domenica a Bruxelles con il Belgio, ultimo incontro del raggruppamento in cui agli azzurri basterà un pareggio per guadagnare il pass per i quarti di finale. Match fondamentale per il quale il ct Mancini non potrà fare ricorso a Davide Frattesi, grande protagonista ieri sera, non solo per il gol del momentaneo 2-1. Il centrocampista della Lazio ha infatti lasciato il raduno a causa di un risentimento muscolare che lo rende così indisponibile per la sfida con il Belgio. Nell'allenamento odierno, il resto della squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare contro la Francia e lavoro sul campo per gli altri.

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