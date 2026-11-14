Inter, fine del calvario per Carboni: "Ora voglio tornare ai vertici"

14 Nov 2026 - 19:58
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© italyphotopress

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Valentin Carboni vede la luce in fondo al tunnel. Il talento argentino qualche mese fa si era rotto il legamento crociato per la seconda volta in carriera. Ora però è tornato in campo con il Racing, squadra a cui l'Inter l'aveva ceduto in prestito prima dell'infortunio e con cui giocherà anche nel 2027: "Sono stati mesi molto difficili, sia a livello personale che per il club. Ma ogni esperienza è un'occasione per imparare e migliorare. Tutto accade per una ragione. E ora è il momento di tornare alla grande, sfruttando le esperienze che ho maturato, per iniziare bene l'anno. Sono riuscito comunque a prenderla molto bene, vedendo il lato positivo. Ho sfruttato questo periodo di inattività per migliorare altri aspetti, a livello personale e mentale, visto che non potevo giocare a calcio. È una sfida tornare dopo due infortuni molto gravi, ora quella nuova è tornare ai vertici del calcio. Non è stato un buon anno per il Racing, ma sia i miei compagni di squadra che tutti coloro che lavorano nel club hanno sempre dato il massimo. Ho visto ogni giorno come lavoravano e soffrivano per dare il meglio. Ora è il momento di iniziare il 2027 con tutto il cuore. Il mio obiettivo è aiutare i miei compagni di squadra, portare il Racing al livello più alto possibile e avere un grande 2027, cosa che credo riusciremo a raggiungere.  E ora voglio divertirmi, godermi il momento, sapendo tutto quello che ho passato per tornare a giocare. Ho avuto il supporto del Racing, del fisioterapista e del medico, che mi hanno dato fiducia e sono brave persone. Ecco perché ho deciso di rimanere qui". 

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