Inter, fine del calvario per Carboni: "Ora voglio tornare ai vertici"

Valentin Carboni vede la luce in fondo al tunnel. Il talento argentino qualche mese fa si era rotto il legamento crociato per la seconda volta in carriera. Ora però è tornato in campo con il Racing, squadra a cui l'Inter l'aveva ceduto in prestito prima dell'infortunio e con cui giocherà anche nel 2027: "Sono stati mesi molto difficili, sia a livello personale che per il club. Ma ogni esperienza è un'occasione per imparare e migliorare. Tutto accade per una ragione. E ora è il momento di tornare alla grande, sfruttando le esperienze che ho maturato, per iniziare bene l'anno. Sono riuscito comunque a prenderla molto bene, vedendo il lato positivo. Ho sfruttato questo periodo di inattività per migliorare altri aspetti, a livello personale e mentale, visto che non potevo giocare a calcio. È una sfida tornare dopo due infortuni molto gravi, ora quella nuova è tornare ai vertici del calcio. Non è stato un buon anno per il Racing, ma sia i miei compagni di squadra che tutti coloro che lavorano nel club hanno sempre dato il massimo. Ho visto ogni giorno come lavoravano e soffrivano per dare il meglio. Ora è il momento di iniziare il 2027 con tutto il cuore. Il mio obiettivo è aiutare i miei compagni di squadra, portare il Racing al livello più alto possibile e avere un grande 2027, cosa che credo riusciremo a raggiungere. E ora voglio divertirmi, godermi il momento, sapendo tutto quello che ho passato per tornare a giocare. Ho avuto il supporto del Racing, del fisioterapista e del medico, che mi hanno dato fiducia e sono brave persone. Ecco perché ho deciso di rimanere qui".