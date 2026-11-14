Omaggio a CR7, il Portogallo cambia il numero 7: "L'altro sarà eterno"

Stasera il Portogallo scenderà in campo contro la Danimarca: sarà il primo impegno dei lusitani dall'addio di Cristiano Ronaldo. Così questa sera la nazionale di Jorge Jesus tributerà CR7. L'account ufficiale della nazionale portoghese ha "spoilerato" il primo omaggio: cambia il design del numero 7 stampato sulle maglie, in modo che quello con cui Ronaldo ha costruito la sua leggenda in nazionale possa rimanere per sempre suo. "Tempo di esordire con un nuovo 7. Perché ce n'è uno che sarà eterno", il messaggio che accompagna il video lanciato sui social dal Portogallo.