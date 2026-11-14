"Grazie capitano", stending ovation per Ronaldo al settimo minuto di Portogallo-Danimarca

Il Portogallo rende omaggio a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse dopo aver scritto la storia con i lusitani ha detto addio alla nazionale. Questa sera la nazionale di Jorge Jesus è scesa in campo per la prima volta in casa senza il suo capitano. Già prima della partita si era capito che non si sarebbe trattato di una partita come le altre. Il Portogallo su tutti i canali social aveva mostrato il cambio di design del numero 7 sulle maglie, così che quello indossato da Cristiano potesse rimanere per sempre suo. Anche i giocatori hanno voluto omaggiare il loro ex capitano, entrando in campo tutti quanti con la maglia con il "vecchio" 7.