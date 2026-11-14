Ronaldinho mania a Ravenna: foto e autografi, ma è un sosia

A Ravenna è scoppiata la Ronaldinho-mania. L'ex fenomeno brasiliano è atterrato l'altro ieri in Italia per prepararsi per la partita contro il Forlì in programma domenica 15 alle 17. In città, naturalmente, non si parla d'altro. L'entusiasmo è alle stelle, tanto da "confondere" un passante qualsiasi con Dinho. Questo quanto accaduto nel pomeriggio nei pressi dello store del Ravenna. Un uomo simile all'ex Milan e Barcellona, con lo stile e la scorta è stato scambiato per Ronaldinho. La folla l'ha preso d'assalto per selfie e autografi pensando che si trattasse del campione brasiliano, salvo poi accorgersi che non si trattava di lui.