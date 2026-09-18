Italia: la prima lista dei 34 convocati del Mancini-bis per la Nations League, nove volti nuovi tra cui Sebastiano Esposito

Ecco le tanto attese prime convocazioni del Mancini-bis sulla panchina dell’Italia. Il ct azzurro ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio (venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma), Turchia (lunedì 28 settembre a Bursa), Francia (Stade de France, Saint-Denis venerdì 2 ottobre) e ancora Turchia al Dall'Ara di Bologna lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in Nazionale per Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Sebastiano Esposito (che in azzurro ritrova il fratello Pio), Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo. Daniel Maldini c'è.