NAZIONALE

Italia: la prima lista dei 34 convocati del Mancini-bis per la Nations League, nove volti nuovi tra cui Sebastiano Esposito

Il ct azzurro ha scelto i giocatori con cui affronterà le prime quattro gare contro Belgio (25 settembre), Francia e Turchia (due volte)

18 Set 2026 - 19:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Ecco le tanto attese prime convocazioni del Mancini-bis sulla panchina dell’Italia. Il ct azzurro ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio (venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma), Turchia (lunedì 28 settembre a Bursa), Francia (Stade de France, Saint-Denis venerdì 2 ottobre) e ancora Turchia al Dall'Ara di Bologna lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in Nazionale per Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Sebastiano Esposito (che in azzurro ritrova il fratello Pio), Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo. Daniel Maldini c'è.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

In 9 sono alla prima convocazione in Nazionale: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore della Roma Daniele Ghilardi, il difensore del Brentford Michael Kayode, il difensore del Monza Eddy Kouadio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, che ha scelto di cambiare nazionalità nei giorni scorsi dopo aver vestito la maglia della Svizzera nelle giovanili, il centrocampista dello Sporting Issa Doumbia, l’attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, l’attaccante del Napoli Antonio Vergara e l’attaccante del Norimberga Mohamed Alì Zoma.

Confermati dopo la convocazione dello scorso giugno per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia Honest Ahanor (Crystal Palace) e Samuele Inacio (Borussia Dortmund), mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, entrambi assenti dall’ottobre 2024, e Rolando Mandragora, convocato per l’ultima volta nel marzo 2021.

L’Italia sosterrà lunedì 21 settembre la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capo delegazione anche Diana Bianchedi. L’ex schermitrice azzurra, che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo, è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale.

Leggi anche
Spagna campione del mondo 2026

I campioni del mondo su Mediaset: tre partite della Spagna più Danimarca-Portogallo in chiaro

videovideo
italia
mancini
nations league

Ultimi video

01:51
Lautaro, obiettivo Roma

Lautaro, obiettivo Roma: il capitano in fiducia

01:21
DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

00:44
DICH VANOLI PRE NAPOLI 18/9 DICH

Fiorentina, Vanoli: "Col Napoli bella sfida da giocare senza paura"

02:33
Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

03:40
Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

02:42
Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

01:48
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

01:34
Bologna, ecco Palladino

Bologna, ecco Palladino: "Qui per un progetto"

01:57
La Liga torna su Mediaset

La Liga torna su Mediaset: domenica Atletico-Real

02:44
Il Fenomeno fa 50!

Ronaldo il Fenomeno compie 50 anni "tra leggenda e poesia"

01:47
DICH GATTUSO PRE VENEZIA - LAZIO 18/9 DICH

Gattuso: "Contro il Venezia voglio una Lazio col veleno e senza presunzione"

01:42
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini: oggi i convocati

01:29
Napoli a Firenze: storia

Napoli a Firenze: nel 2018 sorrise... Allegri

02:00
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim

Milan, non solo Amorim: anche per Ramos scatta l'ora della verità

Claudio Raimondi
01:48
Malen, obiettivo Inter

Malen, obiettivo nerazzurro: non ha mai segnato all'Inter

01:51
Lautaro, obiettivo Roma

Lautaro, obiettivo Roma: il capitano in fiducia

I più visti di Nazionale

Roberto Mancini

Italia, tre novità sicure e diversi esclusi: la possibile lista dei convocati di Mancini

15 novembre 2000: Filippo Inzaghi (a sinistra) e il fratello Simone convocati da Giuseppe Trapattoni. Per 11 minuti hanno anche giocato assieme in azzurro: Simone era entrato al 61' per Delvecchio, Filippo (titolare) uscì al 72' per Del Piero

Pio e Sebastiano Esposito assieme in Nazionale: ricordi gli altri fratelli in Azzurro?

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 

Leoni, Koleosho e...le sorprese. Nazionale, futuro dall'estero: 15 talenti emigrati in cerca di fortuna

Venerdì le prime convocazioni di Mancini: conferme, giovani e oriundi, la possibile lista

Roberto Mancini

Mancini prepara la sua Italia 2.0: chi ha inserito nelle preconvocazioni

Italia, Tresoldi dice no: vuole giocare l'Europeo U21 con la Germania

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:46
Sassuolo, Aquilani: "Esposito ha tutto per giocare in azzurro"
20:02
Italia Under20, i convocati di Nunziata per la Nucia Tournament
Maldini
19:13
Caso Maldini, Pisacane difende l'attaccante: "Si merita la convocazione di Mancini. Domani titolare? Vedrò"
19:11
Italia, Diana Bianchedi debutta come capo-delegazione
Zinedine Zidane
18:43
Francia, Zidane convoca l'interista Diouf: in lista anche altri 5 'italiani'