Italia: la prima lista dei 34 convocati del Mancini-bis per la Nations League, nove volti nuovi tra cui Sebastiano Esposito
Il ct azzurro ha scelto i giocatori con cui affronterà le prime quattro gare contro Belgio (25 settembre), Francia e Turchia (due volte)
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Ecco le tanto attese prime convocazioni del Mancini-bis sulla panchina dell’Italia. Il ct azzurro ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio (venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma), Turchia (lunedì 28 settembre a Bursa), Francia (Stade de France, Saint-Denis venerdì 2 ottobre) e ancora Turchia al Dall'Ara di Bologna lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in Nazionale per Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Sebastiano Esposito (che in azzurro ritrova il fratello Pio), Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo. Daniel Maldini c'è.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
In 9 sono alla prima convocazione in Nazionale: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore della Roma Daniele Ghilardi, il difensore del Brentford Michael Kayode, il difensore del Monza Eddy Kouadio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, che ha scelto di cambiare nazionalità nei giorni scorsi dopo aver vestito la maglia della Svizzera nelle giovanili, il centrocampista dello Sporting Issa Doumbia, l’attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, l’attaccante del Napoli Antonio Vergara e l’attaccante del Norimberga Mohamed Alì Zoma.
Confermati dopo la convocazione dello scorso giugno per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia Honest Ahanor (Crystal Palace) e Samuele Inacio (Borussia Dortmund), mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, entrambi assenti dall’ottobre 2024, e Rolando Mandragora, convocato per l’ultima volta nel marzo 2021.
L’Italia sosterrà lunedì 21 settembre la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capo delegazione anche Diana Bianchedi. L’ex schermitrice azzurra, che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo, è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale.