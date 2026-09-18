Nations League 2026/27: su Mediaset in chiaro tre partite della Spagna e Danimarca-Portogallo
Inghilterra-Spagna, Spagna-Croazia, Danimarca-Portogallo e Croazia-Spagna in diretta in chiaro su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it
Spagna campione del mondo 2026 © italyphotopress
Con la sosta dei campionati e delle coppe europee torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della quarta edizione della “UEFA Nations League”. Italia 1 e il Canale 20 trasmettono in diretta Inghilterra-Spagna (Gruppo A), Spagna-Croazia (Gruppo A), Danimarca-Portogallo (Gruppo D) e Croazia-Spagna (Gruppo A). Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it
Di seguito la programmazione
Sabato 26 settembre: Inghilterra-Spagna ore 20.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it (telecronaca Trevisani-Viviano)
Martedì 29 settembre: Spagna-Croazia ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Borja Valero)
Giovedì 1 ottobre: Danimarca-Portogallo ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Cravero)
Martedì 6 ottobre: Croazia-Spagna ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Paganin)
Cos'è la UEFA Nations League?
La UEFA Nations League è stata ideata per ridurre al minimo le amichevoli inutili e per offrire alle nazioni delle partite più competitive contro squadre di pari livello. Le federazioni europee competono in leghe che prevedono promozioni e retrocessioni. La composizione delle leghe dell'edizione 2026/27 sarà confermata dopo l'iscrizione delle squadre e dipende anche dai risultati dell'edizione 2024/25.
Cosa ha di speciale la quinta edizione della UEFA Nations League del 2026/27?
La fase a leghe inizierà nella pausa nazionali prolungata dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, durante la quale le squadre giocheranno possibilmente quattro partite di UEFA Nations League in stretta successione. La UEFA Nations League 2026/27 sarà anche collegata alle qualificazioni a UEFA EURO 2028 nel Regno Unito e Repubblica d'Irlanda. In base ai risultati della UEFA Nations League, infatti, alcune squadre avranno una seconda possibilità di accedere agli spareggi per la fase finale.
Come funziona la fase a eliminazione diretta della UEFA Nations League?
Dopo la fase a leghe, che si concluderà nel novembre 2026, le migliori della Lega A si qualificheranno alla fase finale come vincitrici dei quarti di finale, che si svolgeranno nel marzo 2027. Le Finals saranno nuovamente disputate tra quattro squadre. Nazione ospitante e date della fase finale devono ancora essere definite.
Come funzionano promozioni e retrocessioni della UEFA Nations League 2026/27?
Il campionato passerà a un sistema a tre leghe per l'edizione 2028/29, pertanto il sistema di promozioni e retrocessioni della stagione 2026/27 è strutturato in modo da garantire la presenza di 18 squadre per ogni serie.
Lega A
• Le prime classificate e le seconde classificate dei gironi si qualificano per i quarti di finale.
• Le due terze con miglior piazzamento rimangono nella Lega A.
• Le due terze con il peggior piazzamento e le due quarte classificate con il miglior piazzamento disputano gli spareggi tra Lega A e Lega B contro le quattro seconde classificate della Lega B.
• Le due quarte classificate con il peggior piazzamento retrocedono nella Lega B
Lega B
• Le vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega A.
• Le seconde classificate disputano gli spareggi tra Lega A e Lega B contro le due terze classificate con il punteggio più basso e le due quarte classificate con il punteggio più alto della Lega A.
• Le terze classificate rimangono nella Lega B.
• Le quarte classificate disputano gli spareggi tra Lega B e Lega C contro le quattro seconde classificate della Lega C.
Lega C
• Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega B.
• Le seconde classificate disputano gli spareggi tra la Lega B e la Lega C contro le squadre classificate al quarto posto nella Lega B.
• Le squadre classificate al terzo e al quarto posto rimangono nella Lega C.
Lega D
• Tutte le squadre vengono promosse in Lega C.