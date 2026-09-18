nations league

Nations League 2026/27: su Mediaset in chiaro tre partite della Spagna e Danimarca-Portogallo

Inghilterra-Spagna, Spagna-Croazia, Danimarca-Portogallo e Croazia-Spagna in diretta in chiaro su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it

18 Set 2026 - 12:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Spagna campione del mondo 2026 © italyphotopress

Spagna campione del mondo 2026 © italyphotopress

Con la sosta dei campionati e delle coppe europee torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della quarta edizione della “UEFA Nations League”. Italia 1 e il Canale 20 trasmettono in diretta Inghilterra-Spagna (Gruppo A), Spagna-Croazia (Gruppo A), Danimarca-Portogallo (Gruppo D) e Croazia-Spagna (Gruppo A). Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it

Di seguito la programmazione
Sabato 26 settembre: Inghilterra-Spagna ore 20.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it (telecronaca Trevisani-Viviano)
Martedì 29 settembre: Spagna-Croazia ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Borja Valero)
Giovedì 1 ottobre: Danimarca-Portogallo ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Cravero)
Martedì 6 ottobre: Croazia-Spagna ore 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca Callegari-Paganin)

Cos'è la UEFA Nations League?

 La UEFA Nations League è stata ideata per ridurre al minimo le amichevoli inutili e per offrire alle nazioni delle partite più competitive contro squadre di pari livello. Le federazioni europee competono in leghe che prevedono promozioni e retrocessioni. La composizione delle leghe dell'edizione 2026/27 sarà confermata dopo l'iscrizione delle squadre e dipende anche dai risultati dell'edizione 2024/25.

Cosa ha di speciale la quinta edizione della UEFA Nations League del 2026/27?

 La fase a leghe inizierà nella pausa nazionali prolungata dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, durante la quale le squadre giocheranno possibilmente quattro partite di UEFA Nations League in stretta successione. La UEFA Nations League 2026/27 sarà anche collegata alle qualificazioni a UEFA EURO 2028 nel Regno Unito e Repubblica d'Irlanda. In base ai risultati della UEFA Nations League, infatti, alcune squadre avranno una seconda possibilità di accedere agli spareggi per la fase finale.

Come funziona la fase a eliminazione diretta della UEFA Nations League?

 Dopo la fase a leghe, che si concluderà nel novembre 2026, le migliori della Lega A si qualificheranno alla fase finale come vincitrici dei quarti di finale, che si svolgeranno nel marzo 2027. Le Finals saranno nuovamente disputate tra quattro squadre. Nazione ospitante e date della fase finale devono ancora essere definite.

Come funzionano promozioni e retrocessioni della UEFA Nations League 2026/27?

 Il campionato passerà a un sistema a tre leghe per l'edizione 2028/29, pertanto il sistema di promozioni e retrocessioni della stagione 2026/27 è strutturato in modo da garantire la presenza di 18 squadre per ogni serie. 

Lega A
• Le prime classificate e le seconde classificate dei gironi si qualificano per i quarti di finale.
• Le due terze con miglior piazzamento rimangono nella Lega A.
• Le due terze con il peggior piazzamento e le due quarte classificate con il miglior piazzamento disputano gli spareggi tra Lega A e Lega B contro le quattro seconde classificate della Lega B.
• Le due quarte classificate con il peggior piazzamento retrocedono nella Lega B 

Lega B
• Le vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega A.
• Le seconde classificate disputano gli spareggi tra Lega A e Lega B contro le due terze classificate con il punteggio più basso e le due quarte classificate con il punteggio più alto della Lega A.
• Le terze classificate rimangono nella Lega B.
• Le quarte classificate disputano gli spareggi tra Lega B e Lega C contro le quattro seconde classificate della Lega C. 

Lega C
• Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega B.
• Le seconde classificate disputano gli spareggi tra la Lega B e la Lega C contro le squadre classificate al quarto posto nella Lega B.
• Le squadre classificate al terzo e al quarto posto rimangono nella Lega C.

 Lega D
• Tutte le squadre vengono promosse in Lega C.﻿

nations league
2026/27
calendario
tv
mediaset
programmazione

Ultime fotogallery

26

Francia-Italia: le immagini del match

20

Nations League, le immagini della semifinale show tra Spagna e Francia

4

Donnarumma fuori dalla porta, il gol di Musiala all'Italia è tutto da ridere

24

Germania-Italia: le foto da Dortmund

25

Nations League: Francia e Portogallo vanno ko, la Spagna si salva

37

Italia-Germania, le immagini del quarto d'andata di Nations League

38

Italia-Francia: le foto del match di San Siro

11

Tensione e scontri allo Stade de France durante Francia-Israele

28

Belgio-Italia: le foto della sfida di Nations League

21

Italia, poker e quarti di Nations League ipotecati

7

Polonia-Portogallo, tifoso fa invasione e strappa un selfie a CR7

25

Italia-Belgio: il film della gara

16

Nations League, lo show di Olanda-Germania

22

Israele-Italia a Budapest: le foto della sfida

10

L'Italia è arrivata a Budapest: lunedì il match contro Israele FOTO

26

Francia-Italia: le immagini del match

I più visti di Nations League

Mancini in tribuna a Lisbona: gli occhi del ct tutti per Doumbia

Nations League, girone di ferro per l'Italia: gli avversari saranno Francia, Belgio e Turchia

Gennaro Gattuso (ct Italia)

Oggi il sorteggio Nations: rischio girone di ferro per l'Italia di Gattuso | La guida

Italia, ecco lo staff di Mancini: Oriali Team Manager, Bollini vice. Tutti i nomi

Rabiot show, la Francia ne fa 3 e si prende il primo posto: l'Italia si spegne a San Siro

Dallo sgarbo Mondiale allo sputo di Rijkaard: la storia di Germania-Olanda

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:48
"Gol e momenti indimenticabili", l'Inter celebra i 50 anni di Ronaldo IL VIDEO
14:45
Genoa, De Rossi: "So di essere sotto osservazione"
Lois Openda - 1 gol in Ligue 1 e 1 gol nei playoff di Champions League da nuovo attaccante del Lione
14:34
Openda è rinato e torna sul flop alla Juve: "Vlahovic teneva per sé il pallone..."
Duplantis, campione con l'asta e al microfono
14:20
Duplantis, campione con l'asta e al microfono
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"
14:20
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"