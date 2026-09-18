Nations League 2026/27: su Mediaset in chiaro tre partite della Spagna e Danimarca-Portogallo

Con la sosta dei campionati e delle coppe europee torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset: in esclusiva, in chiaro, le migliori partite della quarta edizione della “UEFA Nations League”. Italia 1 e il Canale 20 trasmettono in diretta Inghilterra-Spagna (Gruppo A), Spagna-Croazia (Gruppo A), Danimarca-Portogallo (Gruppo D) e Croazia-Spagna (Gruppo A). Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it