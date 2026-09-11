Italia, Tresoldi dice no: vuole giocare l'Europeo U21 con la Germania

Una retromarcia, quella di Tresoldi, che nelle ultime settimane sembrava aver dato apertura alla nazionale italiana: nato a Cagliari ma cresciuto in Germania, il bomber 22enne ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2022. Da quel momento ha fatto tutta la trafila delle giovanili, andando a un passo dalla convocazione nell'ultimo Mondiale con Nagelsmann in panchina. Probabilmente è per questo che Tresoldi non se l'è sentita di voltare la spalle a una Federazione che lo segue da anni. In più la prossima estate ci sarà l'Europeo Under21 e la punta del Bruges ha tutta l'intenzione di giocarlo con la Germania, di cui è da anni uno dei protagonisti. Un ruolo conquistato a suon di gol tra club e nazionale: nell'ultima stagione in Belgio ha sfiorato quota 20 gol tra tutte le competizioni (compresi 3 in Champions League), mentre con la Germania ne ha messi a referto 12 in 24 presenze.