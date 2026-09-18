L'Italia U21 a caccia del pass europeo: quattro novità nei 25 azzurrini di Baldini

Quattro le novità assolute tra i convocati dell'Italia Under 21: sono Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Due partite e gli azzurrini sapranno se avranno il pass per gli europei 2027: parte così la volata finale per Albania e Serbia, 26/a edizione della rassegna continentale di categoria e il tecnico Silvio Baldini ha convocato 25 giocatori per il raduno di Tirrenia al via lunedì 21 settembre: il 30 la partenza per Yerevan dove il giorno seguente è in programma il match in casa dell'Armenia - ancora a zero punti -, mentre il 5 sarà l'Adriatico di Pescara a ospitare l'ultima partita del girone di qualificazione, lo scontro diretto decisivo con la Polonia. La prima classificata va direttamente all'Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Prima delle gare di qualificazione gli azzurrini disputeranno due amichevoli. Quattro, come detto, le novità assolute tra i convocati, questo l'elenco completo.

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone)