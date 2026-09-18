Francia, Zidane convoca l'interista Diouf: in lista anche altri 5 'italiani'

18 Set 2026 - 18:43
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Zinedine Zidane © afp

Zinedine Zidane © afp

Il neo ct della Francia Zinedine Zidane ha diramato la lista ufficiali dei convocati per i prossimi impegni in Nations League della nazionale transalpina: in lista figura l'interista Diouf, assente invece Thuram. Fra gli altri giocatori della Serie A, ci sono Maignan, Rabiot, Kalulu,  Manu Koné e Lucas Da Cunha.  La Francia esordirà in Turchia il 25 settembre e 3 giorni dopo se la vedrà col Belgio sempre in trasferta. Il 2 ottobre, poi, la sfida in casa contro l'Italia salvo poi chiudere questo mini-ciclo di 4 partite in casa contro il Belgio. Ecco la lista completa dei giocatori convocati dal ct francese.
Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser
Difensori: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano
Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery
Attaccanti: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise

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