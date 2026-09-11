Italia, venerdì le prime convocazioni di Mancini: conferme, giovani e oriundi, la possibile lista

Dopo il ritorno sulla panchina della Nazionale, Roberto Mancini prepara il secondo esordio azzurro. Durante la sosta extralarge l'Italia affronterà 4 gare valide per la Nations League e venerdì 18 il ct diramerà la lista dei suoi primi convocati. Nell'elenco ci saranno molti volti nuovi, qualche possibile esclusione sorprendente, qualche oriundo e diversi giovani, ma non troppi…
I preconvocati
Roberto Mancini ha preconvocato quasi 70 giocatori nei giorni scorsi, di questi quelli effettivamente convocati per le partite contro Belgio, Francia e due volte Turchia saranno una trentina: 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. Si riparte dal 4-3-3, che rimane un punto fermo per Roberto Mancini, come la sua prima esperienza da ct.
I giovani
Nella lista dei convocati ci saranno sicuramente Doumbia, Inacio e Romano. Qualche possibilità anche per Cisse, Liberali, Kayode, Favasuli e Lontani, che il ct sta seguendo con grande attenzione, ma in generale Mancini non convocherà ancora il gruppo storico della Under 21 perché fra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria e dell’Olimpiade.
Gli oriundi
Alessandro Romano (2006, Cagliari): ha preferito l’Italia alla Svizzera e la Fifa ha dato il suo ok, sarà fra i convocati.
Matteo Palma (2008, Udinese): ha passaporto tedesco e italiano, piace molto a Mancini ma è infortunato e non può essere chiamato.
Nicolò Tresoldi (2004, Bruges): l'attaccante del Bruges ha declinato la proposta di Mancini: vuole giocare l'Europeo U21 con la Germania. Intanto la sua procedura alla Fifa è ferma.
Mateo Retegui (1999, Al-Qadisiya): è stato uno dei volti simbolo del primo ciclo azzurro di Mancini, ma questa volta la sua convocazione è in forte dubbio.
Gli infortunati
Salteranno sicuramente queste convocazioni per infortunio tre big come Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Zaniolo (Udinese) e Federico Chiesa (Liverpool). Al posto dello juventino salgono le quotazioni di Cristante, che sta vivendo un ottimo momento con Gasperini alla Roma.
La possibile lista
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Caprile, Vicario.
Difensori: Palestra (in dubbio perché infortunato), Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Bastoni, Udogie, Mancini, Scalvini sono quelli sicuri di essere chiamati. Qualche chance anche per Gatti e Coppola.
Centrocampisti: Tonali, Barella, Cristante, Frattesi, Pisilli, Doumbia e Romano sono certi della convocazione, in corsa anche Fagioli e Vergara.
Esterni: Zaccagni e Politano ci saranno, con loro potrebbero essere chiamati anche Cisse, Cambiaghi e Bernardeschi.
Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Inacio, Raspadori e forse anche il suo compagno Scamacca.