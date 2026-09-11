Italia, venerdì le prime convocazioni di Mancini: conferme, giovani e oriundi, la possibile lista

Alessandro Romano (2006, Cagliari): ha preferito l’Italia alla Svizzera e la Fifa ha dato il suo ok, sarà fra i convocati.

Matteo Palma (2008, Udinese): ha passaporto tedesco e italiano, piace molto a Mancini ma è infortunato e non può essere chiamato.

Nicolò Tresoldi (2004, Bruges): l'attaccante del Bruges ha declinato la proposta di Mancini: vuole giocare l'Europeo U21 con la Germania. Intanto la sua procedura alla Fifa è ferma.

Mateo Retegui (1999, Al-Qadisiya): è stato uno dei volti simbolo del primo ciclo azzurro di Mancini, ma questa volta la sua convocazione è in forte dubbio.