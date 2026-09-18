Archiviazione 'bussate Var', l'AIA: "Sempre convinti della correttezza dei nostri arbitri"

"Una notizia che accogliamo con grandissima soddisfazione, essendo sempre stati convinti dell'assoluta correttezza dei nostri associati e fiduciosi nell'operato della magistratura". E' quanto si legge in una nota dell'AIA dopo "l'archiviazione formulata dalla Procura di Monza in merito all'accusa di concorso in frode sportiva, che era stata mossa nei confronti dell'ex responsabile della CAN Gianluca Rocchi, dell'ex componente Andrea Gervasoni e dei vmo Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Come già ribadito in occasione dell'archiviazione del precedente filone di inchiesta, ci auspichiamo che tutti loro possano finalmente ritrovare la necessaria e dovuta tranquillità e che la loro immagine venga ora pienamente e giustamente ripristinata".