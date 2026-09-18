Fiorentina, Vanoli: "Napoli forte ma da affrontare senza nessuna paura"

"La Fiorentina ha bisogno di guardare il futuro. Domenica incontriamo una squadra forte, da affrontare con coraggio, senza nessuna paura. dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa al Viola Park in vista della partita di campionato contro il Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12,30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. "Il Napoli ha una rosa ampia e forte ed è tra le pretendenti allo scudetto - ha aggiunto Vanoli - Ha giocatori che possono determinare una partita. Noi stiamo bene: Atta l'ho preservato in Coppa Italia e anche Dragusin sta bene".