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Italia, Mancini prepara i convocati per la Nations League: lista allargata e nuovi giovani

Nazionale, si avvicina l'elenco di Roberto Mancini per la Nations League: osservati di Roma-Atalanta e possibili novità tra i giovani talenti.

06 Set 2026 - 09:52
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Mancano meno di due settimane alle prime convocazioni di Roberto Mancini nella sua seconda esperienza da ct della Nazionale: il ct ha in testa una lista di una sessantina di nomi, già preallertati, che verranno ridotti a circa 30-35 venerdì 18 quando comunicherà ufficialmente i giocatori che vestiranno la maglia azzurra nelle quattro sfide di Nations League contro Belgio, due volte Turchia e Francia. La sua idea, spiega il Corriere dello Sport, è quindi quella di un gruppo allargato comprendente cinque-sei giovnai.

Osservati a Roma-Atalanta

 Ieri il Mancio era all'Olimpico per seguire Roma-Atalanta dal vivo, partita con diversi spunti azzurri: Mancini e Scalvini inamovibili, Raspadori quasi certo e poi possibili chiamate per Scamacca, Cristante, Gaetano e Pisilli (a meno che non venga lasciato all'Under 21). Inoltre Bernasconi si candida come outsider per la fascia sinistra.

Le baby novità

 Non mancheranno novità, assolute o quasi, nella miglior tradizione del ct: la Federcalcio si sta muovendo per talenti come Alessandro Romano (Cagliari, U20 della Svizzera), Nicolò Tresoldi (Bruges, ha giocato con la Germania U21) e Matteo Palma (Udinese, U18 Germania), servirà il via libera della Fifa e, ovviamente, dei singoli giocatori. Samuele Inacio, del Borussia Dortmund e già chiamato dall'U21 di Silvio Baldini, dovrebbe far parte della pattuglia azzurra anche perché sull'esterno offensivo gli infortuni di Chiesa, Zaniolo e Orsolini impongono nuove soluzioni.

Mancini, che assist dalla Serie A: ben 14 italiani Under 20 in campo alla 1° giornata FOTO

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