Italia, Mancini prepara i convocati per la Nations League: lista allargata e nuovi giovani

Non mancheranno novità, assolute o quasi, nella miglior tradizione del ct: la Federcalcio si sta muovendo per talenti come Alessandro Romano (Cagliari, U20 della Svizzera), Nicolò Tresoldi (Bruges, ha giocato con la Germania U21) e Matteo Palma (Udinese, U18 Germania), servirà il via libera della Fifa e, ovviamente, dei singoli giocatori. Samuele Inacio, del Borussia Dortmund e già chiamato dall'U21 di Silvio Baldini, dovrebbe far parte della pattuglia azzurra anche perché sull'esterno offensivo gli infortuni di Chiesa, Zaniolo e Orsolini impongono nuove soluzioni.