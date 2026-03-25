Italia, che succede se si va ai rigori? Retegui sicuro di calciare, la lista completa e i precedenti

Sempre in Nations League e con la maglia della Nazionale, Raspadori ha fatto gol nel 3-3 al cospetto della Germania nella sfida del 23 marzo 2025. Con il Napoli invece, Jack ha fallito l'unico rigore calciato avendo contro Consigli, suo compagno ai tempi del Sassuolo. Tra i potenziali rigoristi non può mancare Kean: da quando è alla Fiorentina ha realizzato tre penalty su quattro, una buona media. E poi c'è Manuel Locatelli, reduce dall'errore in Juventus-Sassuolo ma di solito sempre perfetto. Togliendo l'ultima gara dell'Allianz Stadium infatti, il regista ha fatto cinque su cinque tra Serie A, Champions e Coppa Italia.