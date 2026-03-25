Italia, che succede se si va ai rigori? Retegui sicuro di calciare, la lista completa e i precedenti
L'attaccante che gioca in Arabia in pole ma non mancano le alternativedi Arturo Calcagni
La speranza di Gattuso e di un paese intero è di non arrivarci, ma per prendersi i Mondiali la Nazionale potrebbe essere costretta a passare dalla lotteria dei rigori. Viene naturale quindi chiedersi quali saranno i rigoristi azzurri: difficile fare una previsione esatta. E allora meglio basarsi sui precedenti dei singoli nei vari club. I candidati sono i seguenti: Kean, Raspadori, Locatelli, Politano, Retegui, Cristante, Dimarco, Barella e Pio Esposito. Dal listone escludiamo, momentaneamente, Scamacca il cui recupero per l'eventuale finale non è ancora certo.
Partiamo da Mateo Retegui, l'ultimo a calciare dei penalty con la Nazionale. Era il 14 ottobre e la punta ex Atalanta non sbagliò contro Israele a Udine. In queste ultime qualificazioni però, il 26enne italo-argentino ha anche fallito dal dischetto graziando l'Estonia. Retegui, perfetto da quando è in Arabia (5 su 5) può vantare anche un rigore realizzato in Nations League nel 2024-2025, ancora contro Israele.
Sempre in Nations League e con la maglia della Nazionale, Raspadori ha fatto gol nel 3-3 al cospetto della Germania nella sfida del 23 marzo 2025. Con il Napoli invece, Jack ha fallito l'unico rigore calciato avendo contro Consigli, suo compagno ai tempi del Sassuolo. Tra i potenziali rigoristi non può mancare Kean: da quando è alla Fiorentina ha realizzato tre penalty su quattro, una buona media. E poi c'è Manuel Locatelli, reduce dall'errore in Juventus-Sassuolo ma di solito sempre perfetto. Togliendo l'ultima gara dell'Allianz Stadium infatti, il regista ha fatto cinque su cinque tra Serie A, Champions e Coppa Italia.
Da capire se Federico Dimarco se la sentirà di recarsi al dischetto: nelle nazionali giovanili il terzino è stato quasi sempre infallibile. Dimenticabile invece l'unico tentativo con l'Inter nella Serie A 2021-2022: un tiro e un errore contro l'Atalanta. Bilancio rivedibile per Matteo Politano che non si tira indietro ma che ha un ruolino così così. Tra Serie A e Champions (con le maglie di Napoli e Sassuolo) l'esterno ha calciato 10 rigori sbagliandone tre.
A proposito di errori, attenzione a Nicolò Barella. Con l'Inter ha ciccato l'ultimo tentativo in Supercoppa Italiana a Riad (lo scorso dicembre) mentre ai tempi del Cagliari era praticamente un cecchino (quattro tiri, tre gol). Restando in casa nerazzurra occhio a Pio Esposito, buon rigorista ai tempi delle giovanili dell'Inter. Meno allo Spezia dove ha il 50% di realizzazione (ha calciato due penalty). Chiude il quadro Bryan Cristante: in A ci ha provato due volte (con Roma e Atalanta) non trovando però mai il gol.