Inter, raduno in Germania ed estate in giro per il mondo: i nerazzurri faranno 30mila km
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Questo il programma (ancora non ufficiale) dei nerazzurri nel dettaglio:
13-15 luglio: raduno ad Appiano per i test atletici.
15-17 luglio: partenza per il ritiro in Germania (ad alta quota e senza i giocatori nazionali che saranno impegnati al Mondiale).
25-27 luglio: ritorno dal ritiro in Germania.
28-29 luglio: partenza per Hong Kong.
1 agosto: amichevole al Kai-Tak Stadium contro il Manchester City.
3 agosto: partenza per l'Australia.
5 agosto: amichevole a Perth contro il Milan.
8 agosto: amichevole, sempre all'Optus Stadium, contro la Juventus.
22-23 agosto: inizio del campionato di Serie A 2026/27.