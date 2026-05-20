Del Piero: "Non ci sono più bandiere, troppi stranieri e trasferimenti"

"Seguendo un po' quello che è il calcio di oggi - ha aggiunto - è inevitabile che i calciatori e le società puntino a uno scambio più frequente ma non punterei tanto il dito su questa cosa". "Sono sempre grato agli atti di riconoscenza che mi vengono conferiti e quello di oggi sicuramente mi fa molto piacere - ha concluso l'ex capitano della Juventus -. Pescara non l'avevo affrontata molte volte in carriera, però è sempre stata nell'idea di calcio in Italia un posto speciale e il percorso di Vincenzo Zucchini con questa città, con questa squadra non ha bisogno di ulteriori spiegazioni o altro perché è stato incredibile sia da calciatore che poi anche nel post calcio con la carriera da allenatore e da dirigente".