Atalanta, striscione pro Palladino in sede: "qualsiasi sia il destino"

Uno striscione a favore della permanenza dell'attuale allenatore Raffaele Palladino è stato esposto dai tifosi a lato dell'ingresso della sede dell'Atalanta a Zingonia. "Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino", si legge a caratteri azzurri su un grande lenzuolo bianco sulla recinzione del Centro Sportivo Bortolotti, sulla destra rispetto al cancello principale. L'allenatore quarantaduenne ha preso il posto dell'esonerato Ivan Juric l'11 novembre scorso sulla panchina nerazzurra, portando la squadra dal tredicesimo al settimo posto con qualificazione alla Conference League. Palladino ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma le parti devono incontrarsi a fine stagione per decidere se proseguire il rapporto.